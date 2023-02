Speciale scuola: Fondazione Guido Carli, appello perché valutino con favore l'inserimento degli insuccessi nei curricula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello al mondo delle imprese e delle risorse umane perché valutino con favore l'inserimento degli insuccessi nei curricula, e una richiesta al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, perché sia istituita un'orchestra in ogni scuola, dalle elementari ai licei. Sono le proposte per i giovani e il lavoro con cui la Fondazione Guido Carli, presieduta da Romana Liuzzo, lancia le due Lectiones Magistrales del presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, e del direttore d'orchestra Beatrice Venezi, che apriranno lunedì 6 marzo alle ore 17 a Roma, nell'Aula Magna Mario Arcelli della Luiss, le celebrazioni per il trentennale della scomparsa dell'ex ministro del Tesoro e governatore della Banca d'Italia Guido Carli. "Elogio dell'insuccesso. Le nuove leadership tra gentilezza e diversità" è il titolo della lectio di Parzani. "Cantare fuori dal coro. Le voci delle donne, oltre i pregiudizi" è il tema di Venezi. (Com)