Turismo: Santanchè, dalla settimana della moda segnali importanti per il turismo

- Dalla settimana della Moda di Milano, "che ha visto un aumento del tasso di saturazione delle strutture alberghiere rispetto all’anno precedente, abbiamo un nuovo segnale di quanto i grandi eventi rappresentino per la Nazione un forte elemento di attrazione turistica. Dobbiamo quindi investire sempre di più in tal senso. Nel complesso, i dati positivi della quarta settimana di febbraio ci fanno ben sperare per il 2023 che potrà essere l’anno del sorpasso sul 2019”. Lo sottolinea il ministro del Turismo Daniela Santanchè, commentando i dati pubblicati dalla nuova infografica del Ministero “Come va il turismo in Italia”. Da questa emergono infatti informazioni interessanti che evidenziano la continua crescita del settore turistico. In particolare, si pone l'accento sul numero delle prenotazioni aeree internazionali verso l'Italia che registra in questi primi mesi del 2023 un aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente superiore rispetto a quanto osservato nei Paesi competitor e posiziona l’Italia fra le prime 3 destinazioni europee. Inoltre, risulta in aumento anche il dato di saturazione delle strutture ricettive di Milano durante la settimana della Fashion Week, che ribadisce nuovamente l'interesse globale per i grandi eventi della moda su tutto il territorio nazionale. (Rin)