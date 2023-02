Sardegna: nuovi spazi nel pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II a Olbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A meno di un mese dall’inaugurazione del nuovo ‘open space’ nel pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari – precisa l’assessore Doria – si aggiunge un ulteriore tassello verso una complessiva riorganizzazione e ammodernamento dei pronto soccorso della Sardegna. Sul fronte dell’emergenza-urgenza, come nel resto d’Italia, i nostri ospedali scontano la carenza di personale e in particolare di medici specializzati. Non sono però più tollerabili le situazioni in cui i pazienti siano costretti all’attesa in barelle nei corridoi, in condizioni difficili per gli stessi operatori. Riorganizzare l’assistenza punta proprio a rispondere a questa necessità, restituendo un servizio più sicuro, moderno ed efficiente”, conclude l’esponente della Giunta regionale. (Rsc)