Olimpiadi 2026: Salvini, grande occasione, Milano e Cortina all’attenzione di tutto il mondo

23 luglio 2021

- Con le Olimpiadi “arriveranno milioni di turisti e miliardi di incassi. Milano, Cortina e l’Italia saranno all’attenzione di tutto il mondo”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al termine della cabina di regia sulle Olimpiadi Milano-Cortina svoltasi oggi a Venezia. Salvini ha parlato di una “grande soddisfazione perché, se avessimo ascoltato i gufi e i professionisti del no, oggi non saremmo qua perché le Olimpiadi non sarebbero in Italia nel 2026”. “Ci saranno anche le Paralimpiadi – ha rimarcato – che permetteranno di adeguare l’abbattimento delle barriere architettoniche e gioielli come l’Arena di Verona”. “Stiamo correndo per realizzare in tempo utile tutti i cantieri necessari, strade, ferrovie, impianti sportivi. Una grande occasione per l’Italia che crede nel futuro, nelle grandi opere e nei progetti”, ha concluso. (Rev)