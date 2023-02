© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione automobilistica in Russia nel 2022 è diminuita del 60 per cento anno su anno. Lo ha reso noto il viceministro dell'Industria e del Commercio russo, Albert Karimov, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "In totale, la nostra produzione automobilistica alla fine del 2022 è stata di circa 620 mila auto, che è il 60 per cento in meno rispetto al 2021", ha osservato Karimov. (Rum)