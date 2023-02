Cile: tra novembre 2022 e gennaio 2023 disoccupazione all'8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra novembre del 2022 e gennaio del 2023 il tasso di disoccupazione in Cile è stato dell'8 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine), dando conto del terzo trimestre mobile consecutivo in calo. Sui dodici mesi, però, la disoccupazione è crescita di 0,7 punti percentuali, dal momento che l'aumento del 4,3 per cento della forza lavoro è stato superiore a quello delle persone occupate, il 3,4 per cento. Nel periodo in esame, peraltro, la quota di disoccupati è aumentata del 15,2 per cento, a causa dell'aumento del 15,4 per cento delle persone che hanno perso il lavoro e del 13,9 per cento dei cittadini che cercano lavoro per la prima volta. (Abu)