Industria: Urso, sindacato asset fondamentale per politica industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Nella costruzione di una politica industriale "per me il sindacato è un asset fondamentale". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell'assemblea nazionale unitaria Fiom e Filctem Cgil "Il lavoro industriale al centro del futuro del Paese". (Rin)