Ucraina: portavoce Forze armate, in corso combattimenti a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area di Bakhmut, situata nella regione di Donetsk, continua ad essere l'epicentro dei combattimenti più aspri. E' quanto affermato dal portavoce del gruppo orientale delle Forze armate di Kiev, Serhiy Cherevaty. "Bakhmut rimane l'epicentro dell'offensiva nemica, dove concentra i suoi sforzi per sfondare le nostre difese, in particolare, nell'area dove sono situati insediamenti come Dubovo-Vasilivka, Yahidne, Bakhmut, Ivankivskie, Pivnichne", ha precisato Cherevaty nel corso di una diretta televisiva. Il portavoce ha inoltre riferito che nelle ultime 24 ore la Russia ha effettuato più di 300 attacchi con vari tipi di armi, artiglieria e lanciarazzi multipli. "Si sono verificati 60 scontri di combattimento, in cui il nemico ha perso 63 militari, mentre altri 141 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore", ha aggiunto Cherevaty, aggiungendo che il comando ucraino sta adottando misure per impedire alle truppe di Mosca di avanzare in questa direzione.(Kiu)