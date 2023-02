Speciale difesa: Algeria, capo Stato maggiore riceve il ministro di Stato britannico Heappey, focus su crisi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa dell'Algeria, il generale Said Chengriha, ha ricevuto ieri James Heappey, ministro di Stato delle Forze armate britanniche, in visita di lavoro nel Paese alla guida di una delegazione di alto livello. Lo ha riferito il ministero algerino, affermando che l'incontro ha consentito alle parti di discutere "lo stato della cooperazione militare tra gli eserciti dei due Paesi e le modalità in cui sarà ulteriormente rafforzata in futuro, oltre a discutere le sfide alla sicurezza nel mondo, in generale, e nel continente africano, in particolare, scambiando opinioni su varie questioni di interesse comune". Chengriha ha sottolineato "tutta la disposizione e la ferma volontà dell'Alto comando dell'esercito di compiere gli sforzi necessari per l'instaurazione di una dinamica di cooperazione vantaggiosa per entrambi". Il capo di Stato maggiore algerino ha evidenziato "la qualità delle relazioni in corso tra i due Paesi, in particolare in termini di scambio di esperienze nel campo della lotta al terrorismo e della formazione". Inoltre, "con l'obiettivo di diversificare le attività della nostra cooperazione bilaterale, possiamo avviare le necessarie consultazioni, al fine di individuare le opportunità offerte nei vari campi e le modalità della loro realizzazione”, ha aggiunto. (Ala)