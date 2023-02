Colombia: presidente Petro, vogliamo diventare membro Consiglio diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ambisce a diventare un membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel periodo 2025-2027. Lo ha detto il presidente colombiano Gustavo Petro aprendo il suo intervento al 52mo periodo si sessioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, a cui ha partecipato per la prima volta. “Il governo della Colombia si è prefissato l'obiettivo di superare la violenza per raggiungere la pace totale”, ha detto Petro nel suo discorso di apertura, rimandando agli sforzi del suo governo di intavolare negoziati con le formazioni armate che operano in Colombia. È la prima volta, dalla creazione di questo Consiglio nel 2006, che la Colombia presenta la sua candidatura per diventare paese membro. Ad oggi è stata presente solo come paese osservatore.(Mec)