Spagna: Vox deposita al Congresso dei deputati mozione sfiducia contro Sanchez

- Il presidente del partito sovranista spagnolo Vox, Santiago Abascal, accompagnato dal suo portavoce parlamentare, Iván Espinosa de los Monteros e da altri deputati della sua formazione, ha depositato oggi al Congresso dei deputati la mozione di sfiducia contro il presidente del governo, Pedro Sanchez. Si tratta della sesta mozione di sfiducia nella democrazia spagnola, la prima con un candidato indipendente e la seconda promossa da Vox in questa legislatura. Una volta registrata, la data di discussione è ora nelle mani della presidente della Camera bassa, Meritxell Batet, anche se si prevede che ciò non avverrà prima della metà di marzo. Le possibilità che la mozione abbia successo sono sostanzialmente nulle dopo che anche il Partito popolare (Pp) ha annunciato la sua astensione al momento del voto. Vox ha scelto come suo candidato alla presidenza l'economista 89enne Ramón Tamames, che in gioventù ha militato nel Partito comunista spagnolo (Pce). Abascal aveva annunciato due mesi e mezzo fa che avrebbe presentato una nuova mozione di sfiducia contro Sanchez, vista l'urgenza di "estromettere" il governo del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e di Unidas Podemos dalla guida del Paese. (Spm)