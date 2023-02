Fvg: Fedriga, urgente definire regole chiare sui dragaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È urgente che lo Stato definisca regole chiare sui dragaggi. Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo a Trieste al convegno "Il turismo nautico nell'economia del mare", organizzato da Assonautica Trieste in collaborazione con Confcommercio e Camera di Commercio Venezia Giulia. "È inaccettabile - ha detto - che su questi temi enti italiani diano risposte diverse e contraddittorie. In questo ambito è fondamentale che la normativa consenta a tutti di agire in modo ordinario dentro la legalità" . (Frt)