Colombia: Petro alle Nazioni Unite, rafforzare ovunque rispetto diritti umani

- In un intervento effettuato questa mattina in videoconferenza alla riunione in corso a Ginevra, il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha auspicato un rafforzamento del sistema internazionale dei diritti umani e ha garantito la piena collaborazione del suo governo con i meccanismi utilizzati dalle Nazioni Unite per monitorare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. "Voglio invitarvi a rilfettere sull'urgente necessità di rafforzare il sistema per la protezione dei diritti umani nel mondo, individuando le principali sfide e le azioni concrete", ha detto Petro durante l'inaugurazione della 52a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il presidente ha auspicato la convocazione di una terza conferenza mondiale sui diritti umani tra il 2025 e il 2026, seguito di quelle organizzate nel 1968 a Teheran (Iran) e del 1993 a Vienna (Austria). Un appello accompagnato dalla candidatura della Colombia a un posto nel Consiglio diritti umani per il biennio 2025-2027. (segue) (Mec)