Fvg: assessore Turismo, nautica è settore con enorme potenzialità di crescita

- La nautica è un settore sempre più importante per il turismo in Friuli Venezia Giulia e presenta enormi potenzialità di crescita. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo al convegno "Il turismo nautico nell'economia del mare", organizzato da Assonautica Trieste in collaborazione con Confcommercio e Camera di Commercio Venezia Giulia. “Dobbiamo proseguire - ha spiegato Bini - a lavorare sulle progettualità, su una programmazione a medio lungo termine in partnership con le associazioni di categoria che consenta all'ambito nautico, ma non solo, di svilupparsi ancora, migliorando in particolare i servizi. È un driver eccezionale che rappresenta una vantaggiosa opportunità per gli investitori anche di statura internazionale ed è rilevante anche in termini di posti di lavoro”. Secondo i dati Censis citati durante il convegno, ogni 3,8 imbarcazioni si genera un posto di lavoro. La rete delle marine in Friuli Venezia Giulia genera, dunque, circa duemila posti di lavoro, di cui 270 alle dipendenze dirette. (Frt)