Imprese: Melzi d'Eril (Anima), acceleriamo crescita in investimenti alternativi

- Con l’accordo odierno "Anima inizia un percorso di crescita nel mondo degli investimenti alternativi con un progetto affine a quello che diede origine al gruppo nel 2009 e che all’epoca contava su masse di 20 miliardi di euro divenute oltre 177 alla fine del 2022”. Lo ha dichiarato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore delegato di Anima Holding Spa, commentando l’acquisizione di una quota pari all’80 per cento del capitale sociale di Castello Sgr Spa. “Intendiamo accelerare la nostra presenza nel mondo degli alternativi beneficiando dell’esperienza e track record di successo del management di Castello. Riteniamo di poter giocare un ruolo di aggregatore anche per quanto riguarda le Sgr alternative, diventando così un operatore multi-asset leader nel nostro paese; così come abbiamo fatto e continueremo a fare nel mondo tradizionalmente legato alla distribuzione bancaria”, ha aggiunto Melzi d'Eril. (Rin)