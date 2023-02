Innovazione: accordo tra Intesa Sanpaolo e Ibm per infrastrutture tecnologiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha scelto di affidarsi alle tecnologie efficienti e sicure di Ibm come i sistemi z16 e di proseguire nell’adozione della piattaforma multi-cloud ibrida Red Hat Openshift, cloud open source leader di settore coerenti con il modello hybrid cloud del gruppo. La disponibilità di modelli applicativi e a microservizi ospitati all’interno della tecnologia Red Hat Openshift su z16 arricchirà il ventaglio di approcci trasformativi del gruppo verso logiche cloud native. La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Ibm pone inoltre le basi per ulteriori sviluppi, soprattutto la preparazione per aiutare a proteggere i dati sensibili e le infrastrutture da possibili attacchi informatici in un futuro post-quantistico. Man mano che i computer quantistici diventano sempre più potenti è fondamentale che le aziende dei settori maggiormente regolamentati, come quello bancario, adottino misure atte a proteggere i propri dati da un potenziale computer quantistico futuro in grado di rendere inefficaci gli standard di sicurezza odierni in termini di cifratura. Ibm è tra le principali aziende tech ad aver studiato e sviluppato una tecnologia quantum-safe che permette di proteggere i dati sensibili. Intesa Sanpaolo proteggerà i propri dati anche con le capacità di crittografia quantum-safe di Ibm z16, che forniscono alla banca le basi per iniziare a rendere i propri sistemi, applicazioni e dati a prova di futuro. “Abbiamo intrapreso un percorso di digitalizzazione dei nostri processi e dei servizi alla clientela facendo leva sulle tecnologie più innovative e su un ecosistema di attori nazionali e internazionali”, afferma Massimo Proverbio, Chief IT Digital and Innovation Officer di Intesa Sanpaolo, che aggiunge: “In tale contesto, la tecnologia Ibm contribuirà all’evoluzione dell’infrastruttura IT del nostro gruppo, rendendola più flessibile, performante e sostenibile”. “Siamo entusiasti di lavorare con Intesa Sanpaolo per promuovere lo sviluppo di soluzioni digitali innovative, sicure e più sostenibili anche attraverso l’adozione della tecnologia z16 nel modello cloud ibrido del Gruppo”, dichiara Marco Utili, Managing Director per il gruppo Intesa Sanpaolo di Ibm Technology Italia, che conclude: “Siamo convinti che questa collaborazione rappresenti un’opportunità unica per portare la sostenibilità e l’innovazione tecnologica al centro dell’agenda del settore finanziario italiano ed europeo”. (Com)