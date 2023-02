Speciale energia: Romania, premier Ciuca, abbiamo le risorse energetiche necessarie al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania dispone delle risorse energetiche di cui i cittadini e l'economia hanno bisogno per il presente e per il futuro. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, alla riunione del gruppo di lavoro interdipartimentale per la sicurezza energetica (Glise), dove sono state analizzate la situazione delle riserve di gas naturale, la preparazione delle scorte per il prossimo periodo e lo stato dei progetti di investimento per aumentare la produzione e la capacità di immagazzinamento dell'energia. Secondo un comunicato dell'esecutivo, le misure adottate dal governo assicurano le riserve di gas naturale necessarie per i consumi dei cittadini e del mondo imprenditoriale. "Il grado di riempimento dei magazzini è attualmente al 49,5 percento della capacità, il che garantisce la quantità di consumo necessaria alla popolazione e all'economia della Romania, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche del prossimo periodo. La Romania ha la capacità di immagazzinare più di 3 miliardi di metri cubi di gas naturale, una quantità sufficiente anche in condizioni di aumento del consumo interno", si legge nel comunicato. (Rob)