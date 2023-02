Speciale energia: Mare, l'Italia al centro dell’economia marittima europea, settore da 150 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Durante l’iniziativa organizzata da Unioncamere, Assonautica Italiana e Blue Forum, che ha chiamato a raccolta l’intero sistema camerale con l’obiettivo di trovare una connessione tra le esigenze delle imprese e le politiche di sviluppo nazionali dell’Economia del mare, il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, ha acceso un faro sull’Africa, verso cui “abbiamo il dovere di guardare non con lo spirito del colonizzatore. Se andiamo in africa con un approccio diverso rispetto a quello a cui siamo abituati – aggiunge Musumeci - c’è tanta apertura e disponibilità non soltanto sul piano energetico". A tal proposito, sul piano delle energie rinnovabili “ci stiamo impegnando perché si possa usare l’eolico e l’energia alternativa per il mare, questa è lo scommessa di questi anni” commenta a sua volta Urso, considerando gli obiettivi europei sulla sostenibilità da una parte e le conseguenze dovute al cambiamento climatico dall’altra. Infatti, “sarà più accessibile la navigazione nel mar Artico, ma meno verso i porti nel Nord Europa, per questo alcuni Paesi stanno investendo nei porti italiani - continua Urso -. L’economia del futuro sarà quella del mare e dello spazio e l’Italia è all’avanguardia”. (Rin)