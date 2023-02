Speciale energia: Sudafrica, direttore finanziario di Eskom nominato nuovo amministratore ad interim dell'azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale di distribuzione dell'energia elettrica sudafricana Eskom ha nominato il suo nuovo direttore finanziario, Calib Cassim, alla guida dell'azienda in sostituzione dell'amministratore delegato Andre de Ruyter, licenziato questa settimana con effetto immediato dal consiglio di amministrazione dell'azienda dopo aver messo in dubbio in un'intervista con un'emittente televisiva locale la capacità del governo di affrontare la corruzione nell'azienda di servizi pubblici. Cassi, afferma Eskom in una nota, guiderà il team di gestione di Eskom fino a nuovo avviso. Mercoledì scorso l'amministratore delegato di Eskom, Andre de Ruyter, è stato rimosso dall'incarico dopo aver lanciato gravi accuse di corruzione contro il Congresso nazionale africano (Anc), il partito al governo, in un'intervista rilasciata ad un'emittente televisiva locale. Il segretario generale dell'Anc, Fikile Mbalula, ha da parte sua respinto le accuse di corruzione e ha criticato de Ruyter per la sua incapacità di rinnovare Eskom. A dicembre de Ruyter aveva già annunciato le sue dimissioni dall'azienda dopo tre anni come amministratore delegato, affermando che la mancanza di sostegno politico aveva reso la sua posizione "insostenibile", e sarebbe dovuto restare in carica fino alla fine di marzo. (Res)