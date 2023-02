Speciale energia: Sardegna, Confindustria su Decreto Energia, urgente decidere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rinvio a novembre della discussione sul Decreto Energia (DPCM) emanato dal Governo Draghi, disposto dal Consiglio di Stato su richiesta della Regione Sardegna, nel dilatare oltremodo i tempi, paralizza se non definitivamente pregiudica risposte e soluzioni fondamentali e non procrastinabili per la sopravvivenza del tessuto economico e produttivo sardo”. L'allarme arriva da Confindustria Sardegna che in una nota sottolinea che “dare sollecito riscontro operativo alle questioni trattate dal DPCM, infatti, che pure rappresenta una risposta certamente parziale e bisognosa di correttivi rispetto agli equilibri energetici dell’isola, è assolutamente essenziale per scongiurare sospensioni o chiusure di attività strategiche di grande impatto economico ed occupazionale. Le imprese sarde non possono permettersi una indefinita situazione di stallo”. (Rsc)