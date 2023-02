Speciale energia: Veneto, assessore Sviluppo Economico, reti innovative fondamentali per sviluppo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico ed Energia, è intervenuto durante il convegno dedicato alla presentazione dei risultati del "Progetto FA&AF – l'agricoltura del futuro e gli alimenti funzionali, una sfida per la ricerca e il rilancio del territorio veneto: i risultati tra prospettive e proposte", organizzato al Campus Agripolis dell'Università di Padova. "Le reti innovative hanno questa capacità di competere nelle nuove sfide anche nel comparto alimentare grazie alle nostre imprese agricole e del settore alimentare - ha dichiarato - oltre alle nostre università che, con la loro potenza di fuoco nel campo della ricerca e con l'aiuto delle associazioni di categoria, sono un elemento fondamentale per lo sviluppo economico della nostra regione". Marcato ha poi parlato dei nuovi cibi: "Vediamo sempre più l'apertura da parte dell'Europa sull'uso a scopo alimentare di insetti e cibi alternativi. Posto che non ci deve essere preclusione ideologica a nuove soluzioni, mi domando però se non sia il caso prima di scimmiottare altre culture alimentari di rendere più efficace la capacità produttiva del nostro territorio e di trovare alimenti che siano sempre più in linea con le esigenze che ogni giorno riscontriamo. Troppo spesso nel nostro paese ci siamo arresi a mode o dinamiche che arrivavano da altri continenti e abbiamo lasciato perdere la capacità produttiva del nostro territorio", ha concluso. (Rev)