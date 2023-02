Speciale energia: Ecuador, rottura oleodotto, sospesa per almeno due settimane esportazione del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecuador ha sospeso, e per almeno un paio di settimane, la vendita di petrolio all'estero. La decisione segue il crollo di un oleodotto di proprietà della compagnia energetica nazionale, Petroecuador. Il ministro dell'Energia, Fernando Santos ha dichiarato lo stato di "forza maggiore" nel settore degli idrocarburi, evitando così a Petroecuador le possibili sanzioni per lo stop alle forniture di greggio oltre confine. La mossa del ministero permetterà inoltre di fare in modo che il petrolio accumulato nel terminal marittimo di Balao, circa 1,8 milioni di barili, sia inviato in modo prioritario alle raffinerie nazionali. Al tempo stesso, consente al governo di acquistare greggio dall'estero nel caso si renderà necessario per soddisfare la domanda interna. Lo stato di "forza maggiore" segue la notizia di incidenti occorsi tra il 22 e il 23 febbraio al segmento di due oleodotti di proprietà di Petroecuador, risultato della pressione esercitata dalle acque di un fiume, nella provincia amazzonica di El Chaco. (Brb)