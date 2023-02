Speciale energia: Spagna, per Iberdrola utili per 4,3 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 l'azienda energetica spagnola Iberdrola ha registrato un utile di 4,3 miliardi di euro con un aumento dell'11,6 per cento rispetto all'anno precedente. Il margine operativo lordo (Ebitda) globale, invece, è aumentato del 10 per cento a 13,2 miliardi di euro grazie alla crescita negli Stati Uniti e in Brasile, che ha compensato il risultato inferiore in Spagna, dovuto a misure normative e fiscali e agli alti costi dell'energia che non sono stati trasferiti ai clienti. L'azienda ha effettuato investimenti storici per 10,7 miliardi di euro (+13 per cento) nonostante le pressioni inflazionistiche e le sfide della catena di approvvigionamento, il 90 per cento dei quali in rinnovabili. (Spm)