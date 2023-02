© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Kim mobilita giovani lavoratori per progetti di sviluppo urbano - Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha mobilitato i giovani lavoratori del Paese per inaugurare un nuovo progetto di sviluppo dell'edilizia residenziale a Pyongyang. Lo hanno riferito l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, "Korean Central News Agency" ("Kcna"), secondo cui Kim ha presenziato ieri alla cerimonia per l'avvio dei lavori nel distretto di Sopo, alla presenza di migliaia di giovani lavoratori. Kim ha svelato nel 2021 un piano per la costruzione di 50 mila nuove unità abitative nella capitale entro il 2025. I media di Stato hanno annunciato lo scorso anno il completamento dei primi 10 mila appartamenti, incluso un grattacielo di 80 piani. (segue) (Res)