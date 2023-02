© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: omicidio Abby Choi, 4 familiari rimandati in custodia cautelare - Quattro persone sospettate dell’omicidio della modella asiatica Abby Choi, il cui corpo mutilato è stato scoperto all’interno di un appartamento a Hong Kong, sono stati rimasti in custodia cautelare senza cauzione dopo essere comparsi oggi in tribunale. L'ex marito di Choi, Alex Kwong Kong-chi, suo padre, Kwong Kau, e suo fratello, Anthony Kwong Kong-kit, sono stati accusati di omicidio il 21 febbraio scorso, mentre la madre dell’uomo, Jenny Li Sui-heung, è stata incriminata per intralcio alla giustizia. La famiglia di Kwong era stata contattata dagli investigatori dopo la scomparsa della modella, la cui testa e alcune costole sono state ritrovate il 24 febbraio in un appartamento del villaggio di Lung Mei, all’interno di una pentola da minestra. Gli arti sono stati rinvenuti all’interno di un frigorifero, mentre mancano all’appello delle componenti anatomiche le mani e il busto. Una quinta persona è stata arrestata ieri con l’accusa di avere offerto rifugio all’ex marito di Choi prima dell’arresto. Il movente del delitto sembrerebbe essere di natura economica, considerato il mezzo milione di dollari tra contanti e gioielli di cui Kwong è stato trovato in possesso. (Res)