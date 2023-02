Omicidio Bricca: giovane di Alatri indagato, interrogatorio di garanzia in corso a Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso in procura a Frosinone, l’interrogatorio di un giovane indagato per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso la sera del 30 gennaio ad Alatri con un colpo di pistola sparato mentre la vittima parlava con amici nei pressi del centro storico. Si tratterebbe di un 22enne tra i primi a finire nella lista dei sospettati. La notizia della sua iscrizione del registro degli indagati, è circolata per vie traverse soltanto nel fine settimana quando è stato convocato per l’interrogatorio di Garanzia fissato per questa mattina. Ad ascoltare il giovane è, in queste ore, il pm Rossella Ricca e, a quanto si apprende, l'indagato non si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Il giovane è arrivato in procura da indagato, ma senza che nessuna misura cautelare gli limitasse la libertà. Dovrà chiarire, sempre secondo quanto si apprende, un buco temporale nel di circa 30 minuti nel suo alibi. Un vuoto pericoloso per la sua posizione dato che il blitz effettuato dal killer di Bricca e dal suo complice in sella ad uno scooter, è durato pochissimi minuti.(Rer)