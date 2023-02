Nepal: l’Uml lascia il governo, il premier Dahal tratta per formare una nuova coalizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dahal ha giustificato la decisione in nome del consenso nazionale, dato che su Poudel c’è la convergenza di altri sei partiti, quindi otto in totale, su 12 rappresentati alla camera bassa. L’Uml, invece, ha presentato un suo candidato, Subas Nembang. Alla divisione sulle elezioni presidenziali, in programma il 9 marzo, si è aggiunta una questione riguardante il ministero degli Esteri: la titolare, Bimala Rai Paudyal, esponente dell’Uml, era in partenza per Ginevra, in Svizzera, per partecipare alla 52ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che inizia oggi, ma è stata bloccata dal primo ministro. (segue) (Inn)