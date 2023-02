Libano: premier Miqati, necessario collaborare per preservare depositi bancari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante garantire la collaborazione di tutte le parti interessate per salvare l’economia del Libano, preservare i depositi bancari e mantenere il saldo finanziario. Lo ha dichiarato il primo ministro del Libano, Najib Miqati, che ha presieduto oggi una sessione del gabinetto, confermando il suo obiettivo di proteggere il settore bancario “che è un pilastro essenziale dell’economia”. “Chiediamo che il settore sia curato attraverso il disegno di legge sulla ristrutturazione bancaria che avevamo presentato al parlamento”, ha spiegato il premier, secondo il quale “la priorità assoluta rimane l’elezione di un nuovo presidente della Repubblica, necessaria per la riorganizzazione del lavoro pubblico”. La crisi di liquidità scoppiata in Libano nel 2019 ha portato a una serie di restrizioni bancarie. Da allora, non è stato istituito alcun controllo del capitale ufficiale. La crisi economia è accompagnata da un vuoto presidenziale dal momento che, nonostante le undici sessioni parlamentari dedicate, il Libano è senza un presidente dal 31 ottobre 2022.(Lib)