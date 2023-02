Bielorussia: "Nasha Niva", tentato sabotaggio dissidenti all'aeroporto di Machulishchy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di sabotatori bielorussi ha provocato le esplosioni avvenute ieri in un aeroporto alla città bielorussa di Machulishchy. Lo ha affermato il quotidiano bielorusso "Nasha Niva", citando Anton Motolko, uno dei fondatori dell'Associazione delle forze di sicurezza della Bielorussia (Bypol), un'organizzazione creata da ex dipendenti delle forze dell'ordine. "Il fondatore di Bypol, Aleksandr Azarov, ha confermato che il sabotaggio all'aeroporto di Machulishchy è stato effettuato da 'partigiani bielorussi'", riferisce "Nasha Niva". Secondo quanto riportato, sarebbe "stato danneggiato un aereo russo da ricognizione a lungo raggio Drlv A-50". Ieri è stato riferito che l'attacco è stato effettuato con due droni e che le forze di sicurezza bielorusse hanno trovato nei pressi dell'aeroporto una valigetta per telecomandare gli aeromobili. (Rum)