Imprese: Spagna, nel 2022 per Grenergy utile di 10,3 milioni di euro

- Nel 2022, l'azienda di energie rinnovabili spagnola Grenergy ha registrato un utile di 10,3 milioni di euro, il 36 per cento in meno su base annua, in concomitanza con il dispiegamento della sua strategia di crescita. Secondo quanto riferito in un comunicato, i ricavi sono aumentati del 33 per cento a 293 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è cresciuto del 21 per cento a 50,2 milioni. Grenergy ha attribuito questi risultati all'entrata in funzione dei propri parchi eolici e alle vendite di energia associate, quasi raddoppiate a 57,8 milioni di euro. L'azienda ha inoltre raggiunto 1,7 gigawatt (GW) di capacità installata o in costruzione e ha un portafoglio di 11,7 GW di progetti solari ed eolici. Questo portafoglio è suddiviso tra i tre mercati principali: Europa, con 4,6 GW, America Latina, con 4,5 GW e Stati Uniti, con 2,6 GW.(Spm)