Commercio: Bordoni (Lega), a Roma servono nuove attività per evitare desertificazione

- A Roma bisogna promuovere nuove attività per evitare la desertificazione commerciale. È quanto sostiene in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "A luci spente le città muoiono - afferma Bordoni -. Anche a Roma è necessario fare tutto il possibile per evitare la desertificazione commerciale messa in evidenza dal dall'analisi di Confcommercio 'Demografia d'impresa nelle città italiane', che conferma un preoccupante calo dei negozi di vicinato, come le librerie o gli spazi dedicati a giocattoli, mobili e ferramenta, settori che fino a qualche anno fa erano il tessuto stesso delle città e dei loro centri storici. La Lega propone interventi mirati per tutelare le attività ancora aperte e di incentivare l’avvio di nuove iniziative riducendo la tassazione al minimo possibile, anzi, praticamente a zero. Puntiamo ad un rapido piano di rilancio dedicato a tutte queste attività, un’azione necessaria non soltanto per evidenti ragioni economiche ed occupazionali, ma anche per scongiurare la grave perdita anche sul piano culturale e sociale di cui questo fenomeno sta già dando preoccupanti segnali”, conclude Bordoni. (Com)