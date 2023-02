Roma: 17 patenti ritirate e 80 multe a locali durante controlli a viabilità e attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1.500 le sanzioni per violazioni al codice della strada, di cui 263 per superamento dei limiti di velocità, 17 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 5 i veicoli posti sotto sequestro. E' il bilancio dei controlli della polizia locale di Roma Capitale nel fine settimana, che comprende anche 80 multe ad altrettanti locali per vendita di alcol oltre l'orario consentito, per occupazioni di suolo pubblico abusive, per scorretta trattazione di rifiuti urbani, per schiamazzi e musica ad alto volume e per irregolarità varie. I controlli si sono concentrati nei quartieri di Trastevere, Esquilino, Campo de' Fiori, Monti, centro storico, San Lorenzo, Pigneto, Parioli, Prenestino, Casilino, Eur, Ponte Galeria e Ponte Milvio. Nell'ambito degli accertamenti, particolare attenzione è stata indirizzata nei confronti di esercenti, consumatori ed utenti della strada dei quartieri Prenestino e Casilino. (segue) (Roma)