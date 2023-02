Roma: 17 patenti ritirate e 80 multe a locali durante controlli a viabilità e attività commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un caso, oltre ad innumerevoli irregolarità contestate a diverse attività di somministrazione, le pattuglie hanno scovato un bar in condizioni igieniche talmente gravi, considerata anche la presenza di numerose blatte, da richiedere l'immediato intervento sul posto di personale Asl, che ha disposto immediatamente la chiusura del locale. Approfondite verifiche sono state rivolte in un locale da ballo situato in località Ponte Galeria, dove sono ancora in corso accertamenti. A Ponte Milvio, il titolare di un altro locale è stato denunciato e sanzionato per mancanza di agibilità ed autorizzazione di pubblico spettacolo e in zona Campo de' Fiori è stato chiuso un laboratorio/gelateria completamente abusivo. Gli agenti hanno poi provveduto ad identificare e collocare in una struttura di accoglienza 5 minori stranieri non accompagnati, grazie alla collaborazione della Croce Rossa e del Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale. (Roma)