Pd: Fantini, buon lavoro a Schlein, grazie a cittadini per partecipazione a primarie

18 ottobre 2021

- il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini, in una nota rivolge i "complimenti e" i suoi auguri di "buon lavoro a Elly Schlein, eletta nuova segretaria del Partito democratico. Ringrazio lei, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo per la campagna congressuale che hanno portato avanti, senza scontri, basata sui temi, sul confronto e concentrata sul futuro del Pd - afferma Fantini -. Grazie alle migliaia di cittadine e cittadini che ieri hanno scelto di contribuire al processo democratico del nostro partito, l'unico che sceglie la propria leadership aprendosi alla società. Grazie, infine, alle centinaia di volontari che hanno permesso la realizzazione delle primarie, allestendo i seggi e lavorando instancabilmente da mattina a sera. Ora al lavoro, insieme e senza indugi, per offrire al Paese la migliore alternativa alle destre di Francesco Rocca e Giorgia Meloni".(Com)