Imprese: Spagna, Generali premierà tre Pmi più sostenibili con premio Sme Enterprize

- La compagnia assicurativa Generali premierà con 90 mila euro le tre piccole e medie imprese (Pmi) più sostenibili della Spagna in una nuova edizione del suo Sme Enterprize. Le tre categorie previste sono il benessere sul lavoro, la sostenibilità ambientale e l'impatto sociale. Una delle aziende vincitrici rappresenterà la Spagna a un evento che il Gruppo Generali organizzerà a ottobre a Bruxelles per onorare "gli eroi della sostenibilità" nell'Unione Europea, secondo un comunicato stampa rilasciato dalla compagnia venerdì. Le Pmi che desiderano partecipare a questa iniziativa possono presentare la propria candidatura a partire da oggi fino al 31 maggio sul sito web della compagnia ed i progetti vincitori saranno annunciati a luglio. Il direttore della comunicazione e responsabile della sostenibilità di Generali in Spagna, Javier Aguirre de Cárcer, ha dichiarato che sostenere le Pmi nella loro trasformazione sostenibile significa "aiutare l'Europa a sviluppare un nuovo modello economico più impegnato per il futuro e per l'ambiente sociale e ambientale". (Spm)