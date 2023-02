Pd: Battisti, buon lavoro a Schlein, ora tenga unito il partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sara Battisti, consigliera regionale e vicesegretaria del Pd Lazio, invia i suoi auguri di "buon lavoro a Elly Schlein, eletta segretaria del Partito democratico. Il mio primo augurio è che sappia tenere unito il Pd e che tenga conto delle battaglie politiche che il popolo che si è mobilitato per votarla si aspetta. Abbiamo bisogno di un partito che non parli di se stesso, ma che rappresenti le cittadine e i cittadini che chiedono di avere pari opportunità per realizzare i propri percorsi di vita. Spero che tenga conto della generosità e delle parole d'ordine di Stefano Bonaccini, che ho sostenuto e che ringrazio, anche per lo stile che ha dimostrato in questa campagna congressuale. Il suo risultato non è di poco conto e stavolta il Pd dovrà fare davvero uno sforzo di sintesi per tenere assieme e valorizzare esperienze, capacità, passione che arrivano prima di tutto dai territori". (segue) (Com)