Pd: Battisti, buon lavoro a Schlein, ora tenga unito il partito (2)

18 ottobre 2021

- "A Frosinone vince Stefano Bonaccini - prosegue Battisti -, ma saremo al servizio da subito per dare il nostro sostegno alla nuova segreteria nazionale, come sempre d'altronde. Un grazie alla federazione per l'organizzazione, ai militanti, ai volontari che hanno permesso di compiesse questa bellissima giornata di democrazia. Per giorni e giorni hanno provato a raccontare di un fallimento di partecipazione ma per l'ennesima volta quello che restituiamo all'esterno è un partito, l'unico, che permette ai propri elettori di scegliere la leadership. Il Pd esiste. Oltre i segretari e gli assetti interni. Questo è il nostro valore più grande. Oggi è bello vedere una giovane donna che guida il Pd, che mi auguro sappia valorizzare prima di tutto i tanti e le tante giovani che in questi mesi l'hanno sostenuta con convinzione, come ho visto fare nella mia provincia". (Com)