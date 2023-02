Ue: Tav, Brennero e automotive, i dossier di Salvini a consiglio Stoccolma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi a Stoccolma il Consiglio informale dei ministri dei trasporti Ue, dove il vicepremier e ministro Matteo Salvini giungerà nel pomeriggio dopo aver presenziato alla cabina di regia per le Olimpiadi Milano - Cortina 2026 a Venezia. Sul tavolo del vertice informale – spiega il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in una nota – importanti dossier per l’Italia, tra cui il ponte sullo Stretto di Messina, la questione Brennero, l’alta velocità Torino Lione (Tav) e, non ultimo, lo stop ai motori endotermici fissato per il 2035. Su quest’ultimo punto, in particolare – prosegue la nota –, il ministro inviterà i colleghi a riflettere sulle modalità e sulle tempistiche di transizione verso un’economia a “emissioni zero”, in modo da coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, “perché nessuno resti indietro”. A margine del Consiglio – conclude la nota –, Salvini incontrerà la commissaria Valean per il progetto di rilancio del ponte sullo Stretto, che riveste un’importanza strategica per i collegamenti tra la Sicilia e il resto d’Europa. Infine sono previsti una serie di bilaterali: con il collega francese Beaune, con la ministra austriaca Gewessler e con l’omologo svizzero Roesti. . (Com)