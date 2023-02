Cile: sondaggio Cadem, popolarità presidente Boric al 32 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sondaggio settimanale realizzato dall'istituto Cadem, il 32 per cento dei cileni approva l'operato del presidente, Gabriel Boric. Si tratta di un incremento di due punti rispetto al dato di sette giorni fa. Il corrispettivo calo nella disapprovazione è stato invece di tre punti percentuali, dal 64 al 61 per cento. Il 44 per cento del campione approva la gestione che il governo sta facendo dell'emergenza incendi nel sud del paese, tre punti in meno in una settimana, mentre il 51 per cento la boccia. Per il 62 per cento dei cileni è inoltre giusto dotare il Paese di una nuova Costituzione, processo che si sta avviando dopo la bocciatura al plebiscito dello scorso autunno. Contrario il 35 per cento dei 703 intervistati. (Abu)