Roma: Ferraro (CG), Capitale sia parte civile su vicenda pecora uccisa a bastonate

- L'episodio accaduto ieri dove una persona ha ucciso a bastonate una pecora e le strazianti urla dell'animale si sentivano a distanza e hanno richiamato l'attenzione dei vicini "è vergognoso". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Gualtieri, Rocco Ferraro. "È vergognoso - spiega il consigliere - che nel 2023 si assista ancora a tali atti di una violenza inaudita nei confronti di poveri animali indifesi. Chiederò immediatamente che Roma Capitale si costituisca parte civile nel processo che, mi auguro, si svolgerà al più presto, monitoreremo con attenzione la vicenda perché non può passare sotto traccia. Siamo davanti a un episodio abominevole, non solo per la fine atroce ha subìto la povera pecorella ma anche perché denota una profonda tendenza alla violenza nei confronti del prossimo da parte dell'autore, che potrebbe prendersela la prossima volta non solo con qualche altro animale ma anche con un suo simile. (segue) (Com)