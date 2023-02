© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli animali non possono essere visti come degli oggetti – conclude Ferraro –. Hanno un'anima, un cuore, soffrono esattamente come gli esseri umani, non possiamo permetterci, in una società civile e in una capitale europea come Roma è, di vedere giustificabili tali atti sconsiderati". (Com)