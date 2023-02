Veneto: Zaia incontra delegazione Consiglio generale Confcommercio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha incontrato a palazzo Balbi, sede della regione, una delegazione del Consiglio generale di Confcommercio del Veneto, guidato da Patrizio Bertin, presidente dell'associazione. L'incontro è stata occasione per parlare di temi commerciali e imprenditoriali. Zaia ha sottolineato la necessità di semplificare le normative, eliminare i balzelli della burocrazia, favorire il tessuto economico con tempi e procedure certe per chi avvia un'impresa, anche tramite l'applicazione dell'autonomia. Bertin ha espresso a Zaia alcune preoccupazioni. "La spinta delle vendite online – ha sottolineato – rischia di creare lo spopolamento di alcune aree commerciali, peculiari del Veneto, soprattutto dei centri storici”. “Dobbiamo lavorare con i sindaci, con la regione, con il governo perché si lavori assieme per garantire sostegno ai commercianti, specie quelli che rappresentano un presidio tradizionale", ha aggiunto. (Rev)