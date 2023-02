Libano: governo, proroga mandato capo sicurezza generale necessita di una legge del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Libano, Najib Miqati, ha indicato che il gabinetto non può estendere il mandato del capo della sicurezza generale, il generale, Abbas Ibrahim, e che la proroga richiede una legge approvata dal Parlamento. Lo ha annunciato oggi il ministro del Lavoro, Moustafa Bayram, dopo una seduta del gabinetto di governo. Secondo i media locali, il mandato di Ibrahim potrebbe essere prorogato con una decisione amministrativa o una risoluzione del governo se il parlamento non tiene una sessione legislativa. Miqati ha successivamente annunciato che stava cercando una "via d'uscita legale" per la questione dell'estensione del mandato di Ibrahim e che questa decisione non avrebbe richiesto una sessione di gabinetto. Il mandato di Ibrahim scade all'inizio di marzo e il rinnovo richiede l'adozione di una legge da parte del Parlamento che però avverrebbe mentre nel pieno di una crisi politica con un governo dimissionario in carica per gli affari correnti e l’assenza di un presidente della Repubblica dallo scorso 31 ottobre. Nominato alla sua posizione nel 2011, Abbas Ibrahim è riuscito, in 12 anni, ad espandere il suo ruolo sulla scena politica locale e internazionale.(Lib)