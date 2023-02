Sicurezza: Polizia stradale italiana, 5.351 violazioni su 8.734 controlli di mezzi pesanti e autobus nella settimana 13-19 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Polizie stradali di tutta Europa hanno operato sulle strade del vecchio continente per un'intera settimana, del 13 al 19 febbraio, per controllare i mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, gli autobus ed i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d'immatricolazione nazionale sia straniera. La Polizia stradale italiana - riferisce una nota - nel corso dell'operazione, ha proceduto al controllo di 8.108 mezzi pesanti e 626 autobus. Si è proceduto alla contestazione di 5.351 violazioni di cui 401 per il superamento dei limiti di velocità, 22 per guida sotto l'effetto di alcol, 287 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 951 relative al cronotachigrafo, 617 relative alle inefficienze tecniche ed al carico, 728 relative ai documenti del veicolo e di trasporto, 71 relative al trasporto di merci pericolose, otto relative al trasporto dei rifiuti e 2.219 altre infrazioni. Sono state ritirate 174 patenti e decurtati 7.865 punti patente. Durante i controlli, gli agenti della Polizia stradale hanno proceduto alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull'autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. L'operazione denominata Truck and Bus, è stata coordinata da Roadpol, il network europeo delle Polizie stradali, a cui aderiscono quasi tutti i Paesi membri, oltre a Svizzera, Serbia, Turchia, Moldavia e Ucraina e in qualità di osservatore la Polizia di Dubai, con lo scopo di suscitare consapevolezza che viaggiare alla guida di un mezzo pesante o un autobus inefficiente, senza rispettare i tempi di guida e di riposo o non in regola con le autorizzazioni previste è un pericolo sia per se stessi che per gli altri utenti della strada. (Rin)