Milano: controlli polizia al sabato sera, 14 patenti ritirate

- Nella nottata del 25 febbraio sono stati due i posti di controllo organizzati in città dalla polizia stradale per la verifica di alcol e droga. Il primo in zona Mecenate ha permesso di controllare più di 50 conducenti, di cui 8 sono risultati positivi al controllo con l'etilometro. Di questi solo uno è stato trovato con un tasso alcolemico inferiore allo 0,8 g/l, tutti gli altri sono stati denunciati per tassi superiori all'1,00 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida per un periodo minimo di sei mesi. Simile l'esito del secondo posto di contro in zona Cimitero Monumentale. Oltre il personale della polizia stradale, era presente anche il posto mobile con a bordo il medico e il personale sanitario della dell'ufficio sanitario della Questura di Milano, equipaggiato di appositi test per la verifica di assunzione e dell'alterazione da sostanza stupefacente. 6 le violazioni segnalate. Il totale delle persone controllate ammonta a 103 persone, 69 uomini e 34 donne. Qualche guidatore ha tentato di sottrarsi ai controlli: 14 le persone denunciate all'Autorità Giudiziaria. Nel posto di controllo è incappato anche un milanese di 23 anni al quale è stata trovata una modica quantità di "fumo" (0.68 gr.). Lo stesso si è rifiutato di sottoporsi a controllo ed è conseguentemente stato denunciato ai sensi dell'art. 187/8 comma. (Com)