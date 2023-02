Fvg: assessore Disabilità, ulteriori 581.490 euro a favore dei caregiver familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo una nuova assegnazione di fondi a favore dei caregiver familiari del Friuli Venezia Giulia. L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha assegnato alla Regione ulteriori 581.490 euro. La Giunta regionale oggi ha approvato le linee di indirizzo e programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza, stabilendo su proposta dell’assessore regionale alla Salute e Disabilità, Riccardo Riccardi, le priorità di assegnazione. Le nuove risorse saranno messe a disposizione di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, caregiver di persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, e per programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. È stata considerata prioritaria anche la categoria di caregiver familiari che non hanno avuto accesso alle strutture semiresidenziali. I contributi saranno concessi in base alla presentazione di progetto personalizzato: 300 euro al mese per un massimo di 12 mesi, senza obbligo di rendicontazione. (Frt)