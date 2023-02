Pd: la vittoria schiacciante in Piemonte di Schlein spiazza i dirigenti Dem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- In Piemonte il nome di Stefano Bonaccini dai dirigenti Dem era dato per vincente. Dal sindaco Lo Russo, al neo-segretario regionale Rossi, al capogruppo in Consiglio regionale Gallo: il presidente dell'Emilia-Romagna aveva fatto breccia in tutti i livelli istituzionali. In pochi avevano scommesso e sostenuto la candidatura di Elly Schlein. E' stato il caso dell'assessora alla Mobilità di Torino Chiara Foglietta. Ma alla fine i risultati Piemontesi hanno restituito un dato netto e pesante con Schlein che ha preso il 67,14 per cento delle preferenze contro il 32,34 di Bonaccini. Numeri che hanno portato a reazioni differenti. (segue) (Rpi)