Pd: la vittoria schiacciante in Piemonte di Schlein spiazza i dirigenti Dem (2)

- Da un lato Rossi e Lo Russo si sono dimostrati subito distensivi. "Dobbiamo dire basta ai congressi permanenti e collaborare tutti insieme per costruire un’alternativa alle destre, chiedendoci come valorizzare la grande partecipazione di oggi in un partito plurale - ha affermato il segretario regionale del Pd Piemonte Domenico Rossi - Dobbiamo avvertire la responsabilità del credito di fiducia che ancora una volta ci viene consegnato". Mentre il sindaco di Torino Stefano Lo Russo su Facebook scrive: "Queste Primarie sono state davvero una grande prova di democrazia: oltre un milione di persone hanno scelto di fare sentire la propria voce e di dare il proprio contributo al processo di rinnovamento del Pd. Si tratta di una ricchezza da cui ripartire, una forza propulsiva e propositiva che può e deve essere la base di un percorso che punti al futuro di tutto il Paese". (segue) (Rpi)