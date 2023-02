Pd: la vittoria schiacciante in Piemonte di Schlein spiazza i dirigenti Dem (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'altro, l'ex vicesegretaria del Pd Piemonte e consigliera regionale Monica Canalis ha espresso preoccupazione per quella che ha definito "una vittoria di una cultura politica, quella radical libertaria, che non è tra le culture fondative del Pd e ciò apre una fase delicata. Non neghiamoci che l’archiviazione della vocazione maggioritaria del Pd è un fatto nuovo. Auguro a Elly Schlein e a tutta la comunità del Pd di poter gestire questa nuova fase conservando il pluralismo delle culture politiche che animano il Pd e osservando che i mondi che si sono recati alle Primarie questa volta, in molti territori, non sono gli stessi che si recarono a votare per Prodi, Veltroni o Renzi". La vittoria di Schlein rischia quindi di diventare un terremoto nel Pd Piemontese, che potrebbe tradursi in un cambio delle gerarchie e delle geografie all'interno del partito nel territorio. (Rpi)