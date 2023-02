Russia-Polonia: Transneft interrompe forniture greggio a raffinerie polacche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera russa Transneft ha interrotto le forniture di greggio alle raffinerie polacche a causa dei mancati pagamenti. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il portavoce di Transneft, Igor Demin. "Transneft trasporta greggio all'estero sulla base di un programma di esportazione approvato dal ministero dell'Energia russo e degli ordini di rotta (...) Secondo il programma, il pompaggio alle raffinerie polacche si sarebbe dovuto effettuare alla fine di febbraio", ha spiegato Demin. Tuttavia, la Polonia non ha emesso o pagato alcun ordine. "Per questo motivo, il trasporto di greggio in Polonia da Transneft non viene effettuato", ha aggiunto il portavoce. (Rum)